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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 18:31 BJT

重发-东欧情势：乌克兰军方准备从30公里缓冲区撤走火炮和重型装甲车

(重发以跟上红条)

路透基辅9月22日 - 乌克兰军方周一表示，正在准备根据周五与分裂分子达成的协议从30公里缓冲区撤走火炮和重型装甲车。(完)
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