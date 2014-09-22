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债券 | 2014年 9月 22日 星期一 18:18 BJT

德国经济：央行月报称经济依然稳健，但对8月经济状况持谨慎看法

德国经济在第二季略微萎缩，促使包括经济合作暨发展组织(OECD)在内的一些机构调降对德国今年经济增长的预估值。

虽然德国政府预计今年经济将扩张1.8%，但据消息人士透露，财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)认为德国经济可能无法实现该增长目标。

德国央行对于8月经济活动表现出谨慎意见，警告称不要期待8月能像7月那样强劲，因为更多的学校假日从7月转到了8月。

德国7月工业生产创下了2012年3月以来的最大月度增幅。

“经季节调整后的工业生产之所以格外强劲，主要是因为学校假日大都出现在8月。”（完）

(编译 王颖/高琦 审校 蔡美珍/艾茂林)
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