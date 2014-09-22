德国经济：央行月报称经济依然稳健，但对8月经济状况持谨慎看法

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
德国经济在第二季略微萎缩，促使包括经济合作暨发展组织(OECD)在内的一些机构调降对德国今年经济增长的预估值。
虽然德国政府预计今年经济将扩张1.8%，但据消息人士透露，财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)认为德国经济可能无法实现该增长目标。
德国央行对于8月经济活动表现出谨慎意见，警告称不要期待8月能像7月那样强劲，因为更多的学校假日从7月转到了8月。
德国7月工业生产创下了2012年3月以来的最大月度增幅。
“经季节调整后的工业生产之所以格外强劲，主要是因为学校假日大都出现在8月。”（完）
(编译 王颖/高琦 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。