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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 20:07 BJT

欧洲个股：克莱斯勒全球召回约23万辆SUV，因燃油泵部件隐患

路透底特律9月22日 - 菲亚特 旗下克莱斯勒在全球召回约230,760辆运动型多功能车(运动休旅车,SUV)。该公司将为这部分车辆安装一个新的组件，以防止燃油泵造成发动机骤停或无法启动。

克莱斯勒称在一次内部检测中发现，2011年吉普大切诺基和道奇杜兰戈(Durango)SUV上安装的一部分燃油泵继电器可能发生形变。

该公司表示，目前尚无相关事故或驾乘人员受伤的报告。

克莱斯勒称此次召回估计包括美国市场售出的188,723辆SUV，此外在加拿大、墨西哥和北美之外还将分别涉及15,898、7,126和19,013辆。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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