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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 21:40 BJT

美国热股：苹果称已经售出逾1,000万部Iphone 6，股价盘初小涨

路透9月22日 - 苹果 称自9月19日上市以来，已经售出逾1,000万部IPHONE 6和IPHONE 6 PLUS手机，创下新纪录。该公司还表示，到年底时新手机将在115个国家上市。

盘初苹果股价报101.79美元，涨幅不足1%。(完)
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