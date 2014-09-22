版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 21:44 BJT

欧洲经济：将密切关注通胀前景的风险，结构性改革是关键--德拉吉

路透9月22日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示：

* 德拉吉称，将密切关注通胀前景的风险

* 德拉吉:将特别关注增长放缓、地缘政治、汇率波动、以及货币政策传导的影响

* 银行申购的TLTRO贷款数额在央行的预期范围之内

* 9月和12月的TLTRO操作将一并评估

* 坚信由于央行的干预， ABS市场将会增长

* 管委会仍将坚定对抗中期通胀前景面临的风险

* 如果通胀长期过低，央行准备采用额外的非传统工具，并且调整非传统干预措施的规模或组合

* 结构性改革是央行政策的重要补充

* 没有结构性改革的配合，货币刺激不会产生良好的效果

* 我们看到信贷状况仅出现温和改善

* 只有成员国政府采取了一定的措施，货币政策才会有效 (完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐