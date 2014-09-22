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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 23:01 BJT

USDA报告：9月18日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月22日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 09/18/2014 09/11/2014 09/11/2014 09/19/2013

初值 修正值 前值

小麦 506,612 664,818 545,621 1,171,586

燕麦 0 0 0 22

大麦 764 196 196 610

玉米 1,018,858 760,224 741,230 456,768

高粱 126,907 149,541 147,410 63,165

大豆 467,684 255,142 255,020 457,257

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 8,272,962 12,645,427

燕麦 200 1,070

大麦 　 37,827 51,808

玉米 2,504,634 1,176,887

高粱 339,047 310,468

大豆 802,711 588,226

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 母红)
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