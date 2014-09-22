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债券 | 2014年 9月 22日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.010%，投标倍数为4.59

路透华盛顿9月22日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.010 中值 0.005 低值 0.000 投资 0.010 价格 99.997444 高值得标比率 85.67% 投标倍数 4.59 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,319,800 总投标 110,254,504,800 竞争性投标得标 22,597,265,000 非竞争性投标得标 416,654,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/09/25 到期日 2014/12/26 CUSIP码 912796EL9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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