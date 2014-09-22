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债券 | 2014年 9月 22日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.040%，投标倍数为4.71

路透华盛顿9月22日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.030 低值 0.010 投资 0.041 价格 99.979778 高值得标比率 12.13% 投标倍数 4.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 23,000,850,800 总投标 108,304,653,300 竞争性投标得标 21,661,197,500 非竞争性投标得标 363,653,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/09/25 到期日 2015/03/26 CUSIP码 912796FA2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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