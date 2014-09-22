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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 04:04 BJT

表格：截至9月21日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透9月22日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 09/21/14 09/14/14 09/21/113 五年均值

玉米生长状况 - 优 23 22 13 -- - 良 51 52 42 -- - 普通 19 19 29 -- - 差 5 5 11 -- - 很差 2 2 5 --

大豆生长状况 - 优 18 19 9 -- - 良 53 53 41 -- - 普通 22 22 33 -- - 差 5 5 12 -- - 很差 2 1 5 --

棉花生长状况 - 优 11 11 9 -- - 良 37 38 35 -- - 普通 34 33 33 -- - 差 13 13 13 -- - 很差 5 5 10 --

稻米生长状况 - 优 20 20 26 -- - 良 54 54 45 -- - 普通 23 23 27 -- - 差 3 3 2 -- - 很差 0 0 0 --

玉米凹损率 90 82 90 92 玉米成熟率 42 27 37 54 玉米收割率 7 4 7 15 大豆落叶率 45 24 44 53 大豆收割率 3 -- 3 8 棉花盛铃率 58 51 45 60 棉花收割率 8 6 5 9 稻米收割率 46 36 44 53 春麦收割率 86 74 93 92 冬麦种植率　　　　　　　25 12 21 22(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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