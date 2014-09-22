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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 22:24 BJT

欧元区数据：欧元区9月消费者信心指数下降至负11.4，不及预期

路透布鲁塞尔9月22日 - 欧盟执委会周一公布的数据显示，欧元区9月消费者信心指数下降1.4个百分点，至负11.4，不及预期。

接受路透调查的分析师预计，9月消费者信心指数为负10.5。

欧盟28国的9月消费者信心指数较8月回落1.6个百分点，至负8.0。(完)

(编译 母红；审校 李军)
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