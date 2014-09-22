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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 23:49 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强

路透9月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因海岬型船运价指数上扬。

乾散货运价指数升2点，或0.19%，报1,077点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升6点，或0.28%，至2,118点。日均获利微升1美元，报14,358美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌5点，或0.61%，报809点。日均获利降低40美元，至6,487美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升3点，报1,032点。灵便型船指数< .BHSI>上涨7点，报505点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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