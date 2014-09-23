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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 22:06 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数为正14，8月为正12

路透9月23日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，9月综合制造业指数为正14，8月为正12。 以下为具体数据及分项：

9月 　 8月 　 7月 　 三个月均值 制造业综合指数 14 12 7 11

出货 11 10 3 8

新订单 14 13 5 11 产能利用 13 17 4 11 投入物价 　 2.10 1.39 1.99 -- 产出物价 　1.17 0.76 0.99 -- 制成品库存 23 16 12 17
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