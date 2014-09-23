表格：美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数为正14，8月为正12

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透9月23日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，9月综合制造业指数为正14，8月为正12。 以下为具体数据及分项：
9月 8月 7月 三个月均值 制造业综合指数 14 12 7 11
出货 11 10 3 8
新订单 14 13 5 11 产能利用 13 17 4 11 投入物价 2.10 1.39 1.99 -- 产出物价 1.17 0.76 0.99 -- 制成品库存 23 16 12 17
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。