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债券 | 2014年 9月 23日 星期二 06:31 BJT

《美债周二展望》长债收益率挫至逾一周低点，因预期FED态度温和

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动，但略为修改标题)

* 交易商对美联储利率预估持疑

* 美国8月成屋销售意外下滑

路透纽约9月22日 - 美国长期公债收益率周一跌至逾一周低点，因投资人认为美国经济数据持续疲弱可能迫使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息上维持温和立场。

30年期公债收益率连跌第三日，因鉴于美国就业增长等领域持续出现疲弱迹象，市场认为美联储最新的利率预估过于乐观，该预估显示升息的速度将比之前预期的更快。

纽约联储总裁杜德利周一的讲话也巩固了上述观点。杜德利称，央行应等到经济复苏根基扎实后才升息。

“透过强调联储较长期联邦基金利率预估的不确定性，杜德利将该预估的重要性降低了一些，”美银美林美国利率策略师Shyam Rajan表示。

对美国公债的温和买盘也显示出，在9月17日联储发布货币政策声明当日，30年期公债收益率触及逾两个月高位3.39%后，有一些持续的逢低承接。公债收益率同价格走势相反。分析师指出，交易商也可能对公债空头头寸获利了结。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国8月成屋销售较前月下降1.8%，年率为505万户，预估为520万户。数据带动了一些避险买盘，支撑了公债价格。

“目前经济表现增强，但并非过度强劲，”Wells Fargo Private Bank全球固定收益部门董事总经理George Rusnak表示。他称数据支撑了美联储将维持低利率一段较长时间的观点。

指标10年期公债 尾盘升6/32，收益率报2.56%，上周五尾盘报2.59%。

30年期公债价格 涨8/32，收益率尾盘报3.29%，上周五尾盘报3.3%。今日盘中该收益率触及9月11日来最低的3.26%。

中期公债收益率也下滑，因投资人怀疑美联储最新的利率预估能否实现。美国七年期公债 升7/32，收益率由2.29%降至2.25%。

中国财政部长周日表示，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整。 这拖累美股下滑，标普500指数尾盘挫跌0.87%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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