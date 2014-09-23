美国与加拿大经济指标预测--9月23日-9月30日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月22日当周
9月23日(二)
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.4% +1.1%
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 7月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.1%
房价指数 -- 212.7
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 58.0 57.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 正12
9月24日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月19日当周 -- 352.9
再融资指数 -- 1,395.5
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 43.0 41.2
美国新屋销售(较前月) -- -2.4%
9月25日(四)
-- 美国建筑许可(万户) 8月修正值 -- 99.8
1230 美国耐久财订单 8月 -18.0% +22.6%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% -0.7%
扣除国防的耐久财订单 -19.2% +24.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.7%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月20日当周 30.0 28.0
四周均值(万人) -- 29.95
续请失业金人数(万人) 9月13日当周 245.0 242.9
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 58.8
服务业PMI 59.0 59.5
9月26日(五)
1230 美国企业获利 第二季修正值 -- +8.3%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +4.6% +4.2%
GDP最终销售 +3.1% +2.8%
GDP民间消费 -- +2.5%
GDP隐性平减指数 +2.1% +2.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%
核心PCE物价指数 +2.0% +2.0%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 84.7 84.6
现况指数 98.0 98.5
预期指数 75.0 75.6
9月29日当周
9月29日(一)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 8月 -- +1.4%
1230 美国实质个人支出(较前月) 8月 -- -0.2%
个人所得(较前月) +0.3% +0.2%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
核心PCE物价指数(较前月) 持平 +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
1400 美国成屋待完成销售指数 8月 -- 105.9
指数变动(较前月) -0.6% +3.3%
9月30日(二)
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月)7月 +0.1% -0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% +1.0%
房价指数(较上年同期) +7.7% +8.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 62.0 64.3
1400 美国消费者信心指数 9月 92.5 92.4(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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