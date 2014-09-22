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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 07:08 BJT

《综述》美国8月成屋销售意外减少，房价过高投资者纷纷离场

成屋销售报告显示，全现金成屋销售占8月交易的23%，为2009年12月以来最小比例。

止赎和亏本出售房产占比为Realtors六年前开始汇总这一系列数据以来最小。

首次置业者占29%，远低于分析师和房地产经纪商认为理想的40-45%水准。

8月市场待售房屋库存较上年同期增加4.5%至231万户。

以8月的销售速度计算，需要5个半月才能消化掉库存，与7月水平持平。供应可满足六个月的销售，被认为是供需达到平衡状态。

供应改善抑制价格涨势。房价中值较上年同期增长4.8%，增速较2013年多数时候的两位数增幅放缓。

房价涨势放缓，加之抵押贷款利率从去年的峰值回落，这应有助于支撑销售。(完)

(编译 孙茉莉/李婷仪/李爽 审校 张明钧)
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