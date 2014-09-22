美国财政：财政部针对税负倒置等企业避税之道采取行动

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透华盛顿9月22日 - 美国奥巴马政府周一表示，其将针对“税负倒置”等企业避税之道采取数项行动，将降低税负倒置企业所能得到的税负优惠，以及让实现税负倒置的困难度升高。
财政部高级官员在与记者的电话会议上表示，新的税负倒置规定生效日期是周一。
美国财政部长杰克卢在声明稿中表示：“在实施后，能够有意义地降低税负倒置的经济效益，以及可能的话，可以全然阻止税负倒置，从这两方面来看，这些首批有针对性的举措对压制用来逃避美国赋税的旁门左道有重大进展。”(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。