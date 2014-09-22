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债券 | 2014年 9月 23日 星期二 06:45 BJT

美国财政：财政部针对税负倒置等企业避税之道采取行动

路透华盛顿9月22日 - 美国奥巴马政府周一表示，其将针对“税负倒置”等企业避税之道采取数项行动，将降低税负倒置企业所能得到的税负优惠，以及让实现税负倒置的困难度升高。

财政部高级官员在与记者的电话会议上表示，新的税负倒置规定生效日期是周一。

美国财政部长杰克卢在声明稿中表示：“在实施后，能够有意义地降低税负倒置的经济效益，以及可能的话，可以全然阻止税负倒置，从这两方面来看，这些首批有针对性的举措对压制用来逃避美国赋税的旁门左道有重大进展。”(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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