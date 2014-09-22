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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 06:43 BJT

美国财政：总统奥巴马称，财政部将祭出新措施阻止税负倒置

路透华盛顿9月22日 - 美国总统奥巴马周一表示，财政部长杰克卢宣布的新措施将降低企业进行所谓“税负倒置”(tax inversion)的避税意愿。

奥巴马在声明中表示，“我们近期已经见到有一些大型企业宣布利用此一漏洞的相关计画，这对那些负责任的企业不利，同时也让中产阶级得付出代价，因此我乐见杰克卢采取更多行动来协助扭转此一趋势。”(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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