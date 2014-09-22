更新版 1-美国经济：可能需要超越充分就业水准以推升通胀--纽约联储总裁

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
(新增细节)
路透9月22日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美联储可能短暂允许美国失业率降至被视为长期可维系水准的下方，以便推动通胀率升向联储目标。
“我们需要至少一段时间内经济有些许的过热，以推动通胀回升至我们的目标水准，”杜德利在彭博组织的一次会议上称，“完全可以假设一种情景，即失业率降至被视为可维系水准的略下方。那是真正推动通胀回升的一个途径。”
他还表示，美元稳步升值可能令美联储的工作复杂化，或将损及美国经济表现并压低通胀。
杜德利指出，尽管美元汇率不是美联储的政策目标，但必须作为联储经济预估的一部分加以考虑。
美元周一走软，其他主要货币收复部分失地；此前美元指数连续10周上扬，创1973年美元汇率自由浮动以来最长连涨纪录。
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。