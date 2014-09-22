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债券 | 2014年 9月 23日 星期二 07:40 BJT

更新版 1-美国经济：可能需要超越充分就业水准以推升通胀--纽约联储总裁

(新增细节)

路透9月22日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美联储可能短暂允许美国失业率降至被视为长期可维系水准的下方，以便推动通胀率升向联储目标。

“我们需要至少一段时间内经济有些许的过热，以推动通胀回升至我们的目标水准，”杜德利在彭博组织的一次会议上称，“完全可以假设一种情景，即失业率降至被视为可维系水准的略下方。那是真正推动通胀回升的一个途径。”

他还表示，美元稳步升值可能令美联储的工作复杂化，或将损及美国经济表现并压低通胀。

杜德利指出，尽管美元汇率不是美联储的政策目标，但必须作为联储经济预估的一部分加以考虑。

美元周一走软，其他主要货币收复部分失地；此前美元指数连续10周上扬，创1973年美元汇率自由浮动以来最长连涨纪录。
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