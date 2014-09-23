更新版 1-美国经济：可能需要超越充分就业水准以推升通胀--纽约联储总裁

即便美联储准备六年来首度升息，但杜德利的谈话巩固了美联储有意维持政策宽松，直到确认美国就业市场彻底复苏为止的观点。

首度升息时机预计在明年，杜德利表示，希望政策可以做出调整，以提高维持六年之久的零利率。

但美联储的经济展望预期，政策调整进展将较为缓慢，利率要到2017年才会接近正常水平。美联储部分成员也预计，失业率将下降至符合物价稳定的水平之下。

杜德利表示，一连串的因素压抑通胀，而且仍有充分的证据显示美国存在“过多闲置”状况，他也担心金融危机时的失业者可能失去重返职场的机会，除非美联储维持政策宽松。

“通胀持稳的理由非常简单。我们的经济仍有过多闲置状况，”他表示，“我们目前低于2%的通胀目标，所以需要更多的耐心。”

杜德利表示，美联储应该等到经济复苏明显步上稳定正轨之后，再考虑升息。许多分析师认为，此一看法反映出美联储的核心观点。