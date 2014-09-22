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债券 | 2014年 9月 23日 星期二 07:50 BJT

加拿大央行：中性利率须低于历史水准，才能确保经济满负荷运作

路透多伦多9月22日 - 加拿大央行周一表示，利率可能必须较历史水准低大约1.5个百分点，才能确保加拿大经济满负荷运作。

央行预计，中性利率目前为3-4%，低于2005年左右的区间4.5-5.5%。

加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins表示，潜在产出可能低于2007-09年金融危机前几年的水平。全球储蓄状况以及新的金融监管要求具备更多避险资产，也影响利率水平。

“总的来说，由于这些结构性因素，我们认为中性利率要低于危机前几年的水平，”她在演说中称。

她表示，持续存在的不利因素可能意味着，即便填补产出缺口之后，利率也必须低于中性水准，以维持通胀符合目标。
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