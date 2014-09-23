加拿大央行：中性利率须低于历史水准，才能确保经济满负荷运作

Wilkins表示，为了缩窄产出缺口，相较于3-4%的中性利率，当前政策需要持续具有刺激性。

“但即使产出缺口缩小且实现通胀目标，政策利率可能也不是中性的。只要影响经济成长的因素持续存在，就要使政策利率低于中性，以维持通胀实现目标，”她称。

她称，家庭财务状况失衡是加拿大央行面临的主要弱项，但她重申，升息不是解决这些风险的主要工具。Wilkins同时警告称，过早撤出货币刺激措施可能也损害经济扩张，就像1937年美国经济正试图摆脱大萧条时一样。

最近几年央行对中性利率的估算持续下降。2006年，央行估计中性利率在5.25%，2010年时估计在4.75%。

加拿大央行估计经通胀调节后的实质中性利率在1-2%，但央行亦承认全球经济正在经历“长期停滞”的观点，实质中性利率实际上可能为负值。

“尽管我们不能完全排除这种可能，但我们认为在加拿大，实质中性利率仍为正值，全球范围来说，货币政策仍普遍具有刺激性，尽管各国情况不尽相同，”她补充说。

主张经济长期停滞理论者之一为诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼，Wilkins并提到克鲁格曼5月提出的一篇论文倡言提高通胀目标。

但Wilkins称，这可能带来高通胀的相关成本，并可能引发财政失衡。(完)