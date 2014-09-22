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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 07:54 BJT

《焦点》默克将以170亿美元收购Sigma-Aldrich，为其史上最大收购案

默克称该公司将以每股140美元收购Sigma-Aldrich，较一个月收盘均价溢价36%，比9月19日(上周五)收盘价102.37美元也高出37%。

Sigma公司坐落在美国密苏里州圣路易斯，2013年营收为27亿美元，为辉瑞(Pfizer) 和诺华制药 等大型制药集团提供诸如细胞培养基质等实验室材料。该公司还为科技业和食品检验提供化学品。

在实验室材料业务整合之后，将在北美和亚洲市场增强影响力，与赛默飞(Thermo Fisher Scientific) 这样的全球企业抗衡。该交易将立即提升调整后的每股盈余(EPS)。

**创纪录的步伐**

并购消息出炉后，默克股票最初转跌，后来收高4.3%至72.63欧元，而欧洲化学类股指数 走低0.2%。

默克希望该并购结束后，通过精简制造、行政和研发部门等举措，能在三年内每年产生2.6亿欧元(3.34亿美元)的协同效应。该公司还称要判断是否裁员还为时尚早。该交易资金来自约20亿欧元的现金储备和新发债务。
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