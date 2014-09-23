《焦点》默克将以170亿美元收购Sigma-Aldrich，为其史上最大收购案

即使没有这些协同效应，该交易也将推动实验室设备部门的调整后核心获利翻一倍以上；若包括协同效应，基于2013年预估(pro forma)财报，增长将达到139%。

“他们(默克家族)没有进一步深入开拓制药业，说明长期来看在投资方面的持续回报对他们十分重要，”华宝(Warburg)分析师Ulrich Huwald称。

默克制药部门年销售约为60亿欧元，远在全球20强之外。该部门受挫于一系列药物开发不利，比如癌症试验疫苗tecemotide(又称Stimuvax)--由于研究结果不佳，因此该药物未能面市。

**未来道路**

默克周一表示，制药部门的未来道路将是企业联盟而非大规模并购。默克执行董事会主席柯禄唯(Karl-Ludwig Kley)称，“制药业务仍将良好而稳健地保持中等规模。”

默克今年稍早表示正在寻找大型制药资产。部分分析师对该公司已经明确放弃该举动持乐观看法。

花旗分析师Andrew Baum在报告中称该并购溢价很高，估值约为Sigma的2015年EPS预估的30倍，但他指出默克“在制药研发方面长期表现糟糕”，有鉴于此，该交易好于购买一项生物科技或制药业资产。(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 张明钧)