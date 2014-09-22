金砖国家：9月22日股汇市收盘纵览

路透9月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月22日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌1.29%，报1,040.29点。
中国股市：沪综指收挫1.7%，北戴河会议消息令后续刺激政策预期降温
香港股市：恒生指数收跌1.4%，投资人忧心中国制造业PMI数据表现
中国汇市：人民币即期近收平盘，尾盘购汇偏多令日内涨幅回吐
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巴西股市：挫跌，因市场益发担心10月总统大选的结果，同时对中国经济放缓的担忧普遍打压拉美市场。指标圣保罗交易所Bovespa指数 下跌2.5%，因投资者对本周出炉的一连串民调益发不安。
拉美汇市：巴西雷亚尔重挫逾1%，因担心中国经济放缓及大选结果不明朗
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南非股市：创下九个月来最大单日跌幅，因铁矿石生产商股价下跌，而且水泥公司PPC 在其执行长突然辞职后股价急挫。指标Top-40绩优股指数 下跌近2%至45,244点。综合指数 跌至50,485点。
南非汇市：兰特兑美元跌至七个月低位，因预期中国成长放缓重创商品货币
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印度股市：小幅上涨，为连续第四日走升，Tata Motors和Oil and Natural Gas Corp等近期表现欠佳的绩优股领涨。指标BSE指数 收升0.43%，收报27,206.74点。NSE指数 涨0.31%，收报8,146.30点。
印度汇市：印度卢比兑美元几无变动，因投资者在中国制造业初步调查出炉前更加审慎。印度卢比兑美元 收报60.8150/8250，周五收盘价为60.81/82。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.63%，报1,151.160点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.39%，报626.26点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.72%，报38.6995卢布；卢布兑欧元 跌0.51%，至49.7100卢布。(完)
(编绎 戴素萍 审校 于春红)