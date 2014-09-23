欧洲个股：法航机师无限期罢工，藉此回应管理层的廉航计画

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
周一稍早，法航荷航执行长Alexandre de Juniac表示，鉴于此一争议，将把成立泛航航空海外新据点的计画推迟至年底，藉此争取时间进行细部会谈，但仍将推动泛航航空在法国发展的计划。
他承认与工会的会谈没有进展，威胁放弃2007年在法国推出泛航航空计划时的协议，加速购买新机与招募机师。
最主要的机师工会SNPL表示，“无法接受”法航的提议，并称此举是“搧风点火”。另一个较小的主要工会SPAF表示，同样反对管理阶层的立场。
双方僵持不下，立场空前歧异，法航荷航股价当日下跌5.16%，报7.644欧元。
面临欧洲诸多廉价航空对手的竞争，法航本月宣布计画加强推动泛航航空，在2017年以前让乘客数增加一倍以上至2,000万人次，推展法国之外的业务至一定规模。
这场罢工争议凸显欧洲国家之间薪资、劳动条件与福利内容不一致的问题，理论上，欧盟的商品与劳务为单一市场，但实际上在就业岗位却是互相竞争。
泛航航空的每个据点，机师的聘雇将以当地的就业条款为依归。举例来说，法国的薪资与劳动条件就较葡萄牙优渥。
机师工会要求泛航航空以法航的条件聘雇机师。法航已经拒绝，并于周一表示他们将“无可避免地导致法国泛航航空一败涂地”。
主要机师工会SNPL已将罢工延长至9月26日。SPAF则是延长罢工至9月24日，并可能进一步持续。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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