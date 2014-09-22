版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 07:51 BJT

美国经济：美联储应更加明确通胀目标--柯薛拉柯塔

尽管从那以后，美联储购买了超过1万亿(兆)美元债券，旨在降低长期借贷成本并提振经济，但通胀仍然顽固地低于该目标。

柯薛拉柯塔称，他认为美联储应允许通胀升至2%以上，以便更快地降低失业率。他在周一呼吁，美联储在未来数月重新审视战略文档时，应把该观点明确纳入政策框架。

他表示，在不对物价造成上行压力的情况下，目前在6.1%的失业率最低可能达到5%。

“现在到了考虑明确美联储目标陈述的时候，”柯薛拉柯塔称。

柯薛拉柯塔是美联储立场最温和的决策者之一。在美联储缩减购债和准备明年升息之际，他则支持增加货币刺激。

周一，他表示希望美联储考虑设定物价水平目标，这可能会迫使美联储采取比目前所用通胀率目标更为激进的宽松措施。(完)

(编译 王兴亚/朱晓军；审校 戴素萍/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐