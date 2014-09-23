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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 08:18 BJT

《全球汇市》美元涨势暂歇，澳元绷紧神经等待中国制造业PMI数据

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2847 1.2849 -0.02 -6.53 1.3745

美元/日圆 108.77 108.84 -0.06 +3.30 105.30

欧元/日圆 139.74 139.85 -0.08 -3.45 144.73

美元/瑞郎 0.9397 0.9397 +0.00 +5.25 0.8928

英镑/美元 1.6363 1.6360 +0.02 -1.17 1.6556

美元/加元 1.1041 1.1043 -0.02 +3.96 1.0620

澳元/美元 0.8874 0.8870 +0.05 -0.44 0.8913

新西兰元/美元 0.8106 0.8119 -0.16 -1.22 0.8206

澳元/日圆 96.520 96.540 -0.02 +2.84 93.850

新西兰元/日圆 88.170 88.370 -0.23 +2.04 86.410

英镑/日圆 177.98 178.06 -0.04 +2.09 174.33

澳元/新西兰元 1.0941 1.0918 +0.21 +0.86 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/白云/王兴亚/戴素萍/陈宗琦；审校 龚芳/于春红)
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