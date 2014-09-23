《全球汇市》美元涨势暂歇，澳元绷紧神经等待中国制造业PMI数据

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2847 1.2849 -0.02 -6.53 1.3745
美元/日圆 108.77 108.84 -0.06 +3.30 105.30
欧元/日圆 139.74 139.85 -0.08 -3.45 144.73
美元/瑞郎 0.9397 0.9397 +0.00 +5.25 0.8928
英镑/美元 1.6363 1.6360 +0.02 -1.17 1.6556
美元/加元 1.1041 1.1043 -0.02 +3.96 1.0620
澳元/美元 0.8874 0.8870 +0.05 -0.44 0.8913
新西兰元/美元 0.8106 0.8119 -0.16 -1.22 0.8206
澳元/日圆 96.520 96.540 -0.02 +2.84 93.850
新西兰元/日圆 88.170 88.370 -0.23 +2.04 86.410
英镑/日圆 177.98 178.06 -0.04 +2.09 174.33
澳元/新西兰元 1.0941 1.0918 +0.21 +0.86 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/白云/王兴亚/戴素萍/陈宗琦；审校 龚芳/于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。