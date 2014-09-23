基金观点：债市被高估，大型投资机构对泡沫风险发出警告

路透纽约9月22日 - 受到普遍关注的两家大型投资机构周一表示，债市目前处于令人担忧的水平，并对可能发生的泡沫发出警告。

“债市目前处于荒谬的水准，”Julian Robertson称，他领导下的Tiger Management是1990年代末期全球最大的对冲基金之一。

他称，由此带来的结果是，除了股票以外许多人鲜有其他投资目标。这一情况较为“严重”，他在彭博举行的一个市场活动上表示。

凯雷投资集团(Carlyle Group)联席执行长William Conway也赞同Robertson的观点，指称“债市被高估了，”

但无论Conway还是Robertson都没有明确指出他们是特别担心美国公债，还是更大范围的主权债及公司债。

Conway补充称，他没有看到终将刺破泡沫的推动因素；泡沫破裂时可能令人惊讶地带动资产价格大跌。(完)