《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月23日

路透香港9月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.751港元 ) 美国股市周一收跌，道琼工业指数 收跌107.66点，或0.62%，至17,172.68点，标普500指 数录得8月初以来最大单日跌幅，因最新公布的楼市数据远低于预期，再度引发对经济成长力度的担 忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 180.440 0.05 19224 13.986 -0.81 中国铝业 10.400 -2.26 76686 3.224 -1.09 中国移动 61.060 -0.60 243821 94.655 -0.15 中国人寿 42.600 -1.55 39118 22.013 -1.07 中石油 130.710 -2.83 36773 10.131 -1.25 中石化 88.100 -2.15 55536 6.829 -0.89 汇丰控股 53.670 -0.52 997104 83.199 -0.42 中电信 60.190 -2.16 16482 4.665 -0.95 中国联通 15.690 -2.49 176297 12.161 -0.80 兖州煤业 8.040 -2.07 14235 6.232 -2.32 华能国际 45.330 -0.61 12601 8.784 -0.86 南方航空 17.130 -0.98 7803 2.655 -1.28 东方航空 16.750 -2.22 4712 2.597 -0.89 中芯国际 5.040 -1.18 40771 0.781 -1.10 (完) (整理 梁慧仪)