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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 08:03 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月23日

路透香港9月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=7.751港元 )
    
    美国股市周一收跌，道琼工业指数 收跌107.66点，或0.62%，至17,172.68点，标普500指
数录得8月初以来最大单日跌幅，因最新公布的楼市数据远低于预期，再度引发对经济成长力度的担
忧。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       180.440    0.05      19224            13.986      -0.81
 中国铝业                      10.400   -2.26      76686             3.224      -1.09
 中国移动                      61.060   -0.60     243821            94.655      -0.15
 中国人寿                      42.600   -1.55      39118            22.013      -1.07
 中石油                       130.710   -2.83      36773            10.131      -1.25
 中石化                        88.100   -2.15      55536             6.829      -0.89
 汇丰控股                      53.670   -0.52     997104            83.199      -0.42
 中电信                        60.190   -2.16      16482             4.665      -0.95
 中国联通                      15.690   -2.49     176297            12.161      -0.80
 兖州煤业                       8.040   -2.07      14235             6.232      -2.32
 华能国际                      45.330   -0.61      12601             8.784      -0.86
 南方航空                      17.130   -0.98       7803             2.655      -1.28
 东方航空                      16.750   -2.22       4712             2.597      -0.89
 中芯国际                       5.040   -1.18      40771             0.781      -1.10
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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