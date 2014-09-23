《香港重要政经日程》--9月23日-9月29日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
================== 今日重要政经消息=================
9月23日（周二）
-- 思捷环球 公布全年业绩。
*-- 新创建 公布全年业绩。
*-- 新世界中国 公布全年业绩。
--14:30 中国集成金融 最新业务发展简报会。
================== 近期重要政经消息=================
9月24日（周三）
--16:00 震雄集团 股东周年大会。
-- 新世界发展 公布全年业绩。
*-- 光汇石油 公布全年业绩。
*-- 玖龙纸业 公布全年业绩。
9月25日（周四）
-- 香港政府公布8月份进出口数字。
-- 卓能集团 公布全年业绩。
--10:00 CEC国际 股东周年大会。
--14:00 莱坊首次推出《2015年环球城市报告》记者会。
--15:30 国际家居零售 股东周年大会。
9月26日（周五）
--10:00 中科矿业 股东周年大会。
--15:00 神州资源 股东周年大会。
-- 香港资源 公布全年业绩。
*9月29日（周一）
-- 公布8月份零售销售数字。
--15:30 黄河实业 股东周年大会。
-- 恒和集团 公布全年业绩。
-- 国藏集团 公布全年业绩。
-- 亨泰消费品 公布全年业绩。
-- 华瀚生物制药 公布全年业绩。
-- 圣马丁国际 公布全年业绩。
-- 蒙古矿业 公布全年业绩。
-- 敦沛金融 公布全年业绩。
-- 时计宝 公布全年业绩。
-- 寰宇国际 公布全年业绩。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。