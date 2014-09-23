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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 08:47 BJT

美国经济：明尼亚波利斯联储总裁称美联储对于升息应该非常谨慎

加息过早将会进一步降低通胀率，从而伤及公众对美联储是严肃对待通胀目标的信任度，并引发抗击物价下滑力度衰弱的风险。

柯薛拉柯塔称，为实现美联储通胀目标而实施的两年期期限将带来帮助，将会有助于更快降低失业率。(完)

(编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 龚芳)
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