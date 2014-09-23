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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 08:26 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月23日-9月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月23日(二)

华沙--波兰央行总裁贝尔卡及罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu参加波兰央行在华沙举办的黄金储备会议。

科伦坡--斯里兰卡央行举行9月货币政策会议。

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将参加内阁会议。

布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策委员会会议。

9月24日(三)

纽约--印度投资论坛(至9月25日)。印度财长杰特利(Arun Jaitley)和财务秘书Arvind Mayaram出席。

纽约--缅甸投资论坛。缅甸央行副总裁U Set Aung将发表主旨演讲。

莫斯科--世界银行将公布半年一度的俄罗斯经济报告(0800)。

9月25日(四)

菲律宾马卡蒂--亚洲开发银行公布2014年亚洲发展前景的最新经济预估。(0130)

安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

9月26日(五)

纽约--墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez在美国-墨西哥商会发表讲话。(1200)

9月29日(一)

暂无重要经济事件。

9月30日(二)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议。(0900)

圣地亚哥--智利央行将公布9月货币政策会议记录。(1230)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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