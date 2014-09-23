《新兴市场重要经济事件预告》--9月23日-9月30日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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9月23日(二)
华沙--波兰央行总裁贝尔卡及罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu参加波兰央行在华沙举办的黄金储备会议。
科伦坡--斯里兰卡央行举行9月货币政策会议。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将参加内阁会议。
布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策委员会会议。
9月24日(三)
纽约--印度投资论坛(至9月25日)。印度财长杰特利(Arun Jaitley)和财务秘书Arvind Mayaram出席。
纽约--缅甸投资论坛。缅甸央行副总裁U Set Aung将发表主旨演讲。
莫斯科--世界银行将公布半年一度的俄罗斯经济报告(0800)。
9月25日(四)
菲律宾马卡蒂--亚洲开发银行公布2014年亚洲发展前景的最新经济预估。(0130)
安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
9月26日(五)
纽约--墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez在美国-墨西哥商会发表讲话。(1200)
9月29日(一)
暂无重要经济事件。
9月30日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议。(0900)
圣地亚哥--智利央行将公布9月货币政策会议记录。(1230)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国重要政经日程
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。