美国个股：苹果新款iPhone上市三天，共计售出逾1,000万部

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
Munster说，他预计每股盈余将比预估高出12%。
苹果新手机在10个首先推出的国家，首日预购订单远远超过iPhone 5两年前推出时的200万部。
“虽然我们的团队对产量大增的掌控比以前都要来得好，但若有更多供应量，我们原可能销售更多的iPhone，我们正努力尽快满足订单，”库克在声明稿中称。
苹果新机在中国推出的时间，受到监管问题影响而推迟。
苹果说，新款iPhones将于9月26日在另外20个国家推出。
Stifel Nicolaus & Co分析师Aaron Rakers在研究报告中称，鉴于iPhone 6和iPhone 6 Plus还未在中国推出，目前看来这两款新机的出货状况颇正面。
Rakers指出，到今年底时，苹果最新手机将可在115个国家买得到，而iPhone 5S和5C则是100个国家。(完) (编译 王兴亚/李婷仪 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。