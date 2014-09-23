美国个股：苹果新款iPhone上市三天，共计售出逾1,000万部

Munster说，他预计每股盈余将比预估高出12%。

苹果新手机在10个首先推出的国家，首日预购订单远远超过iPhone 5两年前推出时的200万部。

“虽然我们的团队对产量大增的掌控比以前都要来得好，但若有更多供应量，我们原可能销售更多的iPhone，我们正努力尽快满足订单，”库克在声明稿中称。

苹果新机在中国推出的时间，受到监管问题影响而推迟。

苹果说，新款iPhones将于9月26日在另外20个国家推出。

Stifel Nicolaus & Co分析师Aaron Rakers在研究报告中称，鉴于iPhone 6和iPhone 6 Plus还未在中国推出，目前看来这两款新机的出货状况颇正面。

Rakers指出，到今年底时，苹果最新手机将可在115个国家买得到，而iPhone 5S和5C则是100个国家。(完) (编译 王兴亚/李婷仪 审校 张明钧)