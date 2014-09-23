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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 08:38 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月23日-9月30日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间    国家   规模    发行细节
 9/23           美国           标售两年期公债
 9/24           美国           标售五年期公债
 9/24           美国           标售两年期浮动利率债券
 9/25           美国           标售七年期公债
                               
 9/25           日本           标售三个月贴现国库券
 9/25           意大           标售零息/BTP公债
                利             
 9/25           日本           标售增强流动性公债
 9/26           意大           标售国库券
                利             
 9/29           意大           标售中长期债券
                利             
 9/29   1350    法国           标售国库券(BTF)
 9/30           日本           标售两年期公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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