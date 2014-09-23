《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月23日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
*工商时报：
--苹果 新一代平板iPad Air 2传出将于10月发表，9月供应链动起来。苹果iPad拉货动能转强，背光模组供应商瑞仪 、触控模组供应商F-TPK 等，9月营收预估将有两位数成长，第四季营运看旺。
--生质柴油添加在车用柴油的政策，可能会恢复。经济部已积极检讨如何解决车辆油路堵塞问题。经济部长杜紫军表示，若技术可以解决，就会考虑重新启动添加在车用柴油上，未来也会将生质柴油添加在燃料油作锅炉生质燃料使用，双管并重。
--助银行打亚洲盃，金管会决定推动银行法迫切性修法，金管会主委曾铭宗表示，将修正银行法74条，让银行投资限额由资本额40%扩大为净值40%，最快下周或下下周即可送行政院审议；一旦修法完成，则银行投资能量将多出近5,000亿台币。
--不放任金融机构财务恶化后动用公帑弥补，金管会主委曾铭宗上日罕见说出重话，指目前仍有两家寿险公司RBC（保险资本适足率）未达200%，希望两家公司尽速增资或对外引资自救，若财务再恶化，金管会将立即接管。金管会在8月12日接管幸福人寿及国宝人寿后，目前RBC未达法定最低门槛的仅剩下朝阳人寿及宏泰人寿，宏泰人寿净值仍为正数，朝阳人寿则约有10多亿台币的净值缺口，两者都正向保险局提出财务改善计画。
*经济日报：
--经济部投资审议委员会上日召开委员会议，通过台积电 对英属维京群岛100%持股子公司TSMC Global增资20亿美元案。由于台积电除了海外建厂或添购设备等资金需求，甚少大手笔汇出庞大金额，该案引起市场高度关注。投审会执秘张铭斌指出，近期亚币波动较大，台积电为求避险，预先将收入转换成外贸时使用的美元，避免汇兑损失。
--经济部水利署上日表示，正研拟针对每月使用逾1,000度的用水大户开征〞耗用水资源费〞（耗水费），希望年底前与业者及各部会达成共识，明年初送行政、立法两院核定，后年开征。
--第一金控 并华南金 破局？财政部长张盛和上日答覆立委质询，对于外传第一金与兆丰金 都想并购华南金一事表示，关于并购双方都在暗中进行，但对象不一定是华南金。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。