《中国重要政经日程》--9月23日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
==========================今日重要政经日程==========================
9/23（周二）
*--上午10时 国务院新闻办就加强企业诚信建设、加大事中事后监管举措举行发布会，国家工商行政管理总局外资局局长马夫、国家质检总局质量管理司司长黄国梁等出席。
*--上午10时 商务部就简政放权召开新闻发布会。
--第18届国际银行监督官大会（ICBS）在天津召开（至25日）。
--国务院副总理张高丽出席在美国纽约联合国总部举行的联合国气候峰会。
==========================近期重要政经日程==========================
9/24（周三）
--上午10时 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会。
--国务院副总理张高丽将于9月24日至29日对罗马尼亚、白俄罗斯两国进行正式访问。
*--外交部长王毅将于9月24日至28日率团出席第69届联合国大会。
*9/25（周四）
--第六届中国绿色发展高层论坛定于9月25日-26日在甘肃省兰州市举行。
*9/30（周二）
--中国外交部长王毅将于9月30日至10月2日访问美国，双方将就中美关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见。
10/10（周五）
--由《经济观察报》主办的“2013-2014年度中国最受尊敬企业评选”将在北京举行。
10/24（周五）
--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。
10/26（周日）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。
11月10日（周一）
--APEC第22次领导人非正式会议将于11月10日至11日在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。