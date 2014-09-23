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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 08:42 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息9月23日

* 明报：

--细单位有价有市，早前有新盘推出＂蚊型＂单位亦被抢购，多家发展商纷纷向城规申请＂缩则＂(即修改图则以增加面积较小的单位)，当中以新地 取态最积极，旗下四个项目缩细单位面积后令单位数目大增2.28倍。

* 星岛日报：

--西九文化区管理局董事局宣布，委任刚退休的前运输及房屋局常任秘书长栢志高为营运总裁，下月6日正式上任。

* 苹果日报：

--今季进行供股的主板上市公司多达20间，为2009年第二季以来最多，合共集资约237亿港元。当中又以内房及券商两个板块进行供股的次数较多。

* 东方日报：

--信和置业 称，集团今年暂已售出逾1,300多个住宅单位，套现近160亿港元，售楼量较去年全年增加。集团于第四季将部署推售多个项目。

* 文汇报：

--中国太平洋保险及华为 签署战略合作协议，并联合成立＂新技术应用实验室，标志着双方在资讯通讯技术领域展开全面深入合作。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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