《香港报摘》--其他报纸重要消息9月23日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 明报：
--细单位有价有市，早前有新盘推出＂蚊型＂单位亦被抢购，多家发展商纷纷向城规申请＂缩则＂(即修改图则以增加面积较小的单位)，当中以新地 取态最积极，旗下四个项目缩细单位面积后令单位数目大增2.28倍。
* 星岛日报：
--西九文化区管理局董事局宣布，委任刚退休的前运输及房屋局常任秘书长栢志高为营运总裁，下月6日正式上任。
* 苹果日报：
--今季进行供股的主板上市公司多达20间，为2009年第二季以来最多，合共集资约237亿港元。当中又以内房及券商两个板块进行供股的次数较多。
* 东方日报：
--信和置业 称，集团今年暂已售出逾1,300多个住宅单位，套现近160亿港元，售楼量较去年全年增加。集团于第四季将部署推售多个项目。
* 文汇报：
--中国太平洋保险及华为 签署战略合作协议，并联合成立＂新技术应用实验室，标志着双方在资讯通讯技术领域展开全面深入合作。（完）
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。