中国公开市场：今日进行180亿元正回购操作，期限14天--业内人士

路透上海9月23日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行180亿元人民币正回购操作，期限14天，略高于当日150亿元的到期量。

经济走弱促中国央行定向宽松上周加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。

据路透计算，本周公开市场将有250亿元人民币到期资金投放，全部为正回购。其中今日到期量为150亿元，周四(25日)到期100亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)

**央行公开市场相关报导