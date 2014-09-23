《台湾重要政经日程》--9月23日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
===================今日重要政经消息=============================
9/23(二)
--10:30 远见杂志企业社会责任论坛。
--12:00 民进党28周年党庆。
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
--14:00 中信金控 记者会。
--14:00 财政部公布第四季发债计画。
--16:00 经济部公布8月工业生产指数，上月年增率为6.08%。
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9/24(三)
--09:00 中央银行总裁赴立法院报告及备询。
--10:30 元大宝华综合经济研究院〞2014年台湾经济预测第三季更新及2015年预测〞。
--13:30 台新金控 及野村品牌合作记者会。
--15:00 开发金控 投资人说明会。
9/25(四)
--央行召开第三季全体理监事会议。
--16:10 央行公布8月M2年增率，上月为年增5.63%。
10/1(三)
--14:00 仲量联行第三季办公大楼市场展望报告记者会。
10/6(一)
--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。
10/7(二)
--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。
--16:00 财政部公布9月出口/进口数据，8月出口年增率9.6%。
10/9(四) *--13:30 台积电 公布9月营收。
10/10(五)
--国庆日金融市场休市一日。
10/20(一) *--16:00 经济部公布9月外销订单，上月年增率为5.2%。
10/22(三) *--08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.94%。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。