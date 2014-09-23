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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 08:45 BJT

《台湾重要政经日程》--9月23日

===================今日重要政经消息=============================

9/23(二)

--10:30 远见杂志企业社会责任论坛。

--12:00 民进党28周年党庆。

--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。

--14:00 中信金控 记者会。

--14:00 财政部公布第四季发债计画。

--16:00 经济部公布8月工业生产指数，上月年增率为6.08%。

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9/24(三)

--09:00 中央银行总裁赴立法院报告及备询。

--10:30 元大宝华综合经济研究院〞2014年台湾经济预测第三季更新及2015年预测〞。

--13:30 台新金控 及野村品牌合作记者会。

--15:00 开发金控 投资人说明会。

9/25(四)

--央行召开第三季全体理监事会议。

--16:10 央行公布8月M2年增率，上月为年增5.63%。

10/1(三)

--14:00 仲量联行第三季办公大楼市场展望报告记者会。

10/6(一)

--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。

10/7(二)

--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。

--16:00 财政部公布9月出口/进口数据，8月出口年增率9.6%。

10/9(四) *--13:30 台积电 公布9月营收。

10/10(五)

--国庆日金融市场休市一日。

10/20(一) *--16:00 经济部公布9月外销订单，上月年增率为5.2%。

10/22(三) *--08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.94%。

11/20(四)

--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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