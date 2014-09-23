更新版 1-欧洲央行：总裁德拉吉称准备好动用更多非传统工具

他表示，上周四255家银行申请了826亿欧元贷款，符合“央行预期的申请额区间”，他指出银行12月还有机会可以使用TLTPO的第一批额度。

“根据当初设计，9月和12月的操作应该是要综合起来评估的，”德拉吉说。他还补充称，有关TLTRO计划的消息已经“对金融市场信心产生了积极影响”。

**成员国政府的资金都去哪儿了？**

由于欧元区经济第二季陷入停滞，市场又认为欧央行维持物价稳定的能力下降，德拉吉于是转变策略，上个月呼吁采用政府改革和财政刺激的新政策组合来配合欧央行的努力。

他对欧洲议员成员也重申了这一要求。

“我已经在好几个场合都提到过，在不进行结构性改革的情况下，没有哪项货币刺激措施，也没有哪项财政刺激措施能真正起到作用，”他说。

他说，欧央行“过去三年里已经做了很多”。多亏了欧央行2012年承诺将从欧元区成员国购买不限量的主权债，这些国家的政府融资成本才得以降至纪录低点。

但德拉吉质问道，这些政府是否有利用这个机会进行改革。

“你们看看这些政府因为欧洲央行谨记物价稳定目标做出的货币政策决定，而实际获得的资金，数额多得惊人。这些钱都到哪儿去了？”

德拉吉说，只有在信心恢复，企业愿意再次进行冒险，进行投资并创造就业的情况下，危机才算是结束了，而这主要取决于结构性改革的实施和竞争力的提高。(完)