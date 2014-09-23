中港个股：万科拟发行150亿元债务融资工具

路透上海9月23日 - 在上市房企发行中票获得交易商协会松绑后，中国最大房地产公司--万科 周二公告称，拟提请股东大会授权发行不超过150亿人民币的债务融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券及资产支持票据。

万科表示，债务融资工具可一次或多次发行，且可为若干种类，债务融资工具的期限最长不超过10年，募集资金将用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途，每次发行债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

房地产自2010年调控以来，相关股权和债权融资渠道均受到限制，主要融资渠道为银行贷款，信托贷款及其他表外影子银行渠道。不过今年以来，部分上市房企先是在证监会层面被放开了再融资的限制，9月初以来，上市房企发行中票，也得以在银行间债券市场放开，显示监管层在房地产行业投资和销售下滑的背景下，在逐步放开对房地产的诸多限制。

万科A股周一收报9.22元，过去一个月累计下跌约1.39%。（完）

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