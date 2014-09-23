中港个股：万科拟发行150亿元债务融资工具

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月23日 - 在上市房企发行中票获得交易商协会松绑后，中国最大房地产公司--万科 周二公告称，拟提请股东大会授权发行不超过150亿人民币的债务融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券及资产支持票据。
万科表示，债务融资工具可一次或多次发行，且可为若干种类，债务融资工具的期限最长不超过10年，募集资金将用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途，每次发行债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。
房地产自2010年调控以来，相关股权和债权融资渠道均受到限制，主要融资渠道为银行贷款，信托贷款及其他表外影子银行渠道。不过今年以来，部分上市房企先是在证监会层面被放开了再融资的限制，9月初以来，上市房企发行中票，也得以在银行间债券市场放开，显示监管层在房地产行业投资和销售下滑的背景下，在逐步放开对房地产的诸多限制。
万科A股周一收报9.22元，过去一个月累计下跌约1.39%。（完）
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(发稿 徐永；审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。