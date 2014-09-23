全球金市：金价在1月低位附近挣扎，因全球最大黄金ETF持续外流

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
投资人连续第二日出脱全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust ，周一该基金黄金持仓量下降1.79吨至774.65吨，为2008年12月以来最低。
该基金的持仓规模具有相当的代表性，足以显示投资者人气。
交易商认为，黄金可能会跌破每盎司1,200美元，甚至下看2013年低位1,180美元。
他们关注本日稍晚的中国经济数据对股市的影响，中国为黄金最大消费国。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早升息，推动美元涨势。美元指数盘旋于四年高位附近，损及黄金的吸引力。
强劲的经济数据，以及地缘政治紧张情势缓解，亦令黄金的避险吸引力承压。
亚洲市场的实货买盘虽见增长，仍不足以提供金价支撑。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 李婷仪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。