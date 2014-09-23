全球金市：金价在1月低位附近挣扎，因全球最大黄金ETF持续外流

投资人连续第二日出脱全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust ，周一该基金黄金持仓量下降1.79吨至774.65吨，为2008年12月以来最低。

该基金的持仓规模具有相当的代表性，足以显示投资者人气。

交易商认为，黄金可能会跌破每盎司1,200美元，甚至下看2013年低位1,180美元。

他们关注本日稍晚的中国经济数据对股市的影响，中国为黄金最大消费国。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早升息，推动美元涨势。美元指数盘旋于四年高位附近，损及黄金的吸引力。

强劲的经济数据，以及地缘政治紧张情势缓解，亦令黄金的避险吸引力承压。

亚洲市场的实货买盘虽见增长，仍不足以提供金价支撑。(完)

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