中俄贸易：俄罗斯称，西方制裁不会损及俄方对中国增加石油出口

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透俄罗斯南萨哈林斯克9月23日 - 俄罗斯能源部副部长Kirill Molodsov表示，该国将实现增加向中国出口石油的计划，尽管西方就俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色对其进行制裁；西方此举意在阻止俄罗斯石油企业获得国外技术及资金。
“我们拥有我们需要的资源，能够增加(东西伯利亚)的石油产量，而且还拥有融资，”Kirill Molodsov在萨哈林岛(库页岛)举行的能源会议上表示。
“俄罗斯没有看到(向中国增加石油输出的)这些项目不能按计划推进的风险或威胁，”他表示。
去年俄罗斯和中国签署了石油供应协议，2018年后对中国的石油供应将增加两倍，高达每日100万桶。
俄罗斯国营能源企业Rosneft 是从俄罗斯东西伯利亚油田输送石油的独家供应商，该公司已被西方列入制裁名单。
Molodsov称，俄罗斯将在技术和资金上支持Rosneft对中国的供应，其中包括从国家资金中拨备对石油生产项目的财政支持。
“我们看重技术，”他补充称，“我们能够很快找到所有(石油生产)设备的替代品，包括在制裁名单上的设备。”(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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