中俄贸易：俄罗斯称，西方制裁不会损及俄方对中国增加石油出口

路透俄罗斯南萨哈林斯克9月23日 - 俄罗斯能源部副部长Kirill Molodsov表示，该国将实现增加向中国出口石油的计划，尽管西方就俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色对其进行制裁；西方此举意在阻止俄罗斯石油企业获得国外技术及资金。

“我们拥有我们需要的资源，能够增加(东西伯利亚)的石油产量，而且还拥有融资，”Kirill Molodsov在萨哈林岛(库页岛)举行的能源会议上表示。

“俄罗斯没有看到(向中国增加石油输出的)这些项目不能按计划推进的风险或威胁，”他表示。

去年俄罗斯和中国签署了石油供应协议，2018年后对中国的石油供应将增加两倍，高达每日100万桶。

俄罗斯国营能源企业Rosneft 是从俄罗斯东西伯利亚油田输送石油的独家供应商，该公司已被西方列入制裁名单。

Molodsov称，俄罗斯将在技术和资金上支持Rosneft对中国的供应，其中包括从国家资金中拨备对石油生产项目的财政支持。

“我们看重技术，”他补充称，“我们能够很快找到所有(石油生产)设备的替代品，包括在制裁名单上的设备。”(完)