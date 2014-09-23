《中国报摘》--其他报纸重要消息9月23日

--有市场传闻称“首套房认定标准将放松，四大行将发布政策，只要房贷余额还清都算首套房”；记者从一家被传闻的银行了解到，消息基本属实。该行部署了支持房地产信贷投放、加大房贷利率优惠力度的方案。从具体的政策上看，首套房贷的优惠力度加大，首套房利率或重回7折时代；房贷还清的可视为首套房，享受首套房的优惠政策。二套房的限制也将有所松动。