《中国报摘》--其他报纸重要消息9月23日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**上海证券报**
--有市场传闻称“首套房认定标准将放松，四大行将发布政策，只要房贷余额还清都算首套房”；记者从一家被传闻的银行了解到，消息基本属实。该行部署了支持房地产信贷投放、加大房贷利率优惠力度的方案。从具体的政策上看，首套房贷的优惠力度加大，首套房利率或重回7折时代；房贷还清的可视为首套房，享受首套房的优惠政策。二套房的限制也将有所松动。
--万科 公告称，同意并提请股东大会授权公司在不超过150亿元人民币的范围内发行债务融资工具，债务融资工具可一次或多次发行，且可为若干种类，债务融资工具的期限最长不超过10年。
--大连商品交易所相关负责人表示，近期玉米淀粉期货已获准立项，目前交易所正稳步推进上市交易相关准备工作。
**21世纪经济报道**
--不愿具名的圆通速递高管透露，圆通正在与南方航空 洽谈股权合作；另一非常接近圆通的业内人士透露，经半年多的洽谈，双方合作已基本确定。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。