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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 08:58 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月23日

**上海证券报**

--有市场传闻称“首套房认定标准将放松，四大行将发布政策，只要房贷余额还清都算首套房”；记者从一家被传闻的银行了解到，消息基本属实。该行部署了支持房地产信贷投放、加大房贷利率优惠力度的方案。从具体的政策上看，首套房贷的优惠力度加大，首套房利率或重回7折时代；房贷还清的可视为首套房，享受首套房的优惠政策。二套房的限制也将有所松动。

--万科 公告称，同意并提请股东大会授权公司在不超过150亿元人民币的范围内发行债务融资工具，债务融资工具可一次或多次发行，且可为若干种类，债务融资工具的期限最长不超过10年。

--大连商品交易所相关负责人表示，近期玉米淀粉期货已获准立项，目前交易所正稳步推进上市交易相关准备工作。

**21世纪经济报道**

--不愿具名的圆通速递高管透露，圆通正在与南方航空 洽谈股权合作；另一非常接近圆通的业内人士透露，经半年多的洽谈，双方合作已基本确定。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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