国际油市：美国原油期货跌至一周低位，关注中国PMI数据

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
11月布兰特原油期货 跌0.07美元至每桶96.90，周一跌幅超过1美元。
俄罗斯能源部副部长表示，尽管因乌克兰冲突西方国家对俄罗斯进行制裁，但不会影响俄罗斯按计划增加对中国的石油供给。
沙特阿拉伯石油部长欧那密周一看来淡化了对油价下滑给沙特石油生产带来冲击的忧虑。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 戴素萍/于春红)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。