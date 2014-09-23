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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 09:06 BJT

国际油市：美国原油期货跌至一周低位，关注中国PMI数据

11月布兰特原油期货 跌0.07美元至每桶96.90，周一跌幅超过1美元。

俄罗斯能源部副部长表示，尽管因乌克兰冲突西方国家对俄罗斯进行制裁，但不会影响俄罗斯按计划增加对中国的石油供给。

沙特阿拉伯石油部长欧那密周一看来淡化了对油价下滑给沙特石油生产带来冲击的忧虑。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 戴素萍/于春红)
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