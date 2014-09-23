香港个股：阿里巴巴影业委任普华永道审查账目，11月初提交报告

路透香港9月23日 - 早前发现过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为的阿里巴巴影业 表示，已委任普华永道进行独立审查及分析，料初步报告将于11月初前提交。

阿里巴巴影业股份自8月15日起暂停买卖，并将继续停牌。

公司的声明称，普华永道将对公司于2012和2013年度及截至今年6月底止六个期间的财务报表展开独立审查及分析，并将向公司审核委员会报告结果和提出建议。

刚在美国上市的阿里巴巴集团 今年中以62.44亿港元买下文化中国控股权，并改名为阿里巴巴影业，但新管理层接管不久，发现公司过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为，并可能未对若干资产计提充份的减值准备。 （完）

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