中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港9月23日 - 早前发现过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为的阿里巴巴影业 表示，已委任普华永道进行独立审查及分析，料初步报告将于11月初前提交。
阿里巴巴影业股份自8月15日起暂停买卖，并将继续停牌。
公司的声明称，普华永道将对公司于2012和2013年度及截至今年6月底止六个期间的财务报表展开独立审查及分析，并将向公司审核委员会报告结果和提出建议。
刚在美国上市的阿里巴巴集团 今年中以62.44亿港元买下文化中国控股权，并改名为阿里巴巴影业，但新管理层接管不久，发现公司过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为，并可能未对若干资产计提充份的减值准备。 （完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。