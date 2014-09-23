《全球重要经济事件一览表》--9月23日-9月30日

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9月23日(二)

美国圣路易斯--圣路易斯联储总裁布拉德在题为“21世纪的社区银行”会议上致开幕词(1300)，美联储理事鲍威尔致欢迎词(1320)，堪萨斯联储总裁乔治亦发表讲话(1330)。

美国怀俄明州夏延--堪萨斯联储总裁乔治在该联储经济论坛上就美国经济形势发表讲话(0115)。

英格兰新港--英国精算师协会2014年GIRO会议(至9月26日)。英国央行总裁卡尼为第三日的主讲人。

美国密西根州--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在北密西根大学发布“你、货币政策和经济：美联储视角”讲话(1800)。

哥本哈根--丹麦央行举行季度货币评估，央行总裁Lars Rohde随后召开新闻发布会(0830)。

9月24日(三)

美国克利夫兰--克利夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济展望、货币政策，在当地商业经济协会、CFA协会和风险管理协会午餐会上发表谈话(1615)。

美国华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在彼得森国际经济研究所举行的会议中就经济议题发表谈话(1700)。

渥太华--加拿大央行副总裁连恩在Carleton大学发表谈话(1905)。

9月25日(四)

维尔纽斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉赴立陶宛参加题为“统一市场、统一货币、共同未来”的高级别会议，此次会议由欧洲央行、欧盟执委会(European Commission)及立陶宛财政部共同举办(0700)。

杰克森--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景和货币政策发表讲话(1720)。

9月26日(五)

伦敦--英国央行举行金融政策委员会季度会议。

里加--拉脱维亚央行发布经济趋势概览和2015年国家预算评估。

9月28日(日)

芝加哥--美联储前任主席贝南克在全美商业经济协会(NABE)年会上讲话(1615)。

9月29日(一)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和美国财政部副部长拉斯金在全美商业经济协会(NABE)年会上讲话(1300)。

9月30日(二)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在伦敦政治经济学院讲话(1730)。

维也纳--欧洲央行执委会委员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在年度监管大会上讲话，主题为“欧洲体系内的国家监管--实现正确的平衡”(0745)。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就最新斯洛伐克宏观经济季度预估举行新闻发布会(1100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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