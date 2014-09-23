版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 09:22 BJT

芝加哥期市：大豆连跌四日至四年低点，玉米亦下挫

----------------------------------0021GMT----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 475.75 -1.00 -0.21% +0.26% 531.43 20

CBOT玉米 328.00 -2.25 -0.68% -1.13% 363.18 31

CBOT大豆 932.50 -5.75 -0.61% -2.56% 1012.25 17

CBOT稻米 $12.57 $0.01 +0.12% -1.06% $12.67 50

美国原油 $90.95 $0.08 +0.09% -1.58% $94.09 32

汇率

欧元/美元 $1.285 $0.000 +0.02% +0.18%

美元/澳元 0.887 0.000 +0.05% -0.53%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 王兴亚/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐