新债招标：国开行三年增发债收益率4.4382%，五年4.5388%--业内人士

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月23日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 早间招标的固息增发债中，三年期中标收益率为4.4382%，五年为4.5388%，均低于市场此前预期。
两期债的市场预测均值分别为4.49%和4.56%。业内人士并透露，两期债对应投标倍数分别为5.14倍和3.50倍。
国开行另外两期七年及10年固息增发债将在北京时间11:10结束投标，市场收益率预测均值分别为4.67%和4.70%。
上述新债依次是国开行今年第20期债 、第24期债(未上市)、第21期债 和第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第20、24、21和22期增发债
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发行上限 3年：30亿元；5/7/10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：9月23日上午9:30-10:30
7/10年：9月23日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 9月29日
起息日 3/7年：8月7日
5年：9月19日
10年：8月21日
分销期 9/24-9/29
上市日 10月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。