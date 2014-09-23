新债招标：国开行三年增发债收益率4.4382%，五年4.5388%--业内人士

路透上海9月23日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 早间招标的固息增发债中，三年期中标收益率为4.4382%，五年为4.5388%，均低于市场此前预期。

两期债的市场预测均值分别为4.49%和4.56%。业内人士并透露，两期债对应投标倍数分别为5.14倍和3.50倍。

国开行另外两期七年及10年固息增发债将在北京时间11:10结束投标，市场收益率预测均值分别为4.67%和4.70%。

上述新债依次是国开行今年第20期债 、第24期债(未上市)、第21期债 和第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第20、24、21和22期增发债

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发行上限 3年：30亿元；5/7/10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：9月23日上午9:30-10:30

7/10年：9月23日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 9月29日

起息日 3/7年：8月7日

5年：9月19日

10年：8月21日

分销期 9/24-9/29

上市日 10月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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