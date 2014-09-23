金属期市：伦敦期铜接近三个月低位，关注中国数据

上海期交所主力11月期铜 触及盘中低点每吨47,710元人民币，为6月以来低点。

纽蒙特矿业(Newmont Mining) 周一表示，在获得政府出口许可后，预计本周将恢复自印尼出口铜精矿，预示着持续八个月的税务争端结束。

行业顾问和分析师周一表示，越来越多中国民间投资者正在澳洲和加拿大等国搜寻黄金和铜资源。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化