金属期市：伦敦期铜接近三个月低位，关注中国数据

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
上海期交所主力11月期铜 触及盘中低点每吨47,710元人民币，为6月以来低点。
纽蒙特矿业(Newmont Mining) 周一表示，在获得政府出口许可后，预计本周将恢复自印尼出口铜精矿，预示着持续八个月的税务争端结束。
行业顾问和分析师周一表示，越来越多中国民间投资者正在澳洲和加拿大等国搜寻黄金和铜资源。(完)
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(编译 戴素萍/朱晓军；审校 于春红/王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。